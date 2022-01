L’Almanacco del 25 Gennaio 2022

Almanacco del 25 Gennaio 2022:

Santi del giorno: Conversione di San Paolo Apostolo

San Bretannione (Vescovo di Tomi)

San Palemone (Anacoreta in Tebaide)

San Poppone (Abate)

Sant’Agileo (Martire)

Sant’Anania di Damasco (Martire)

Sant’Artema (Martire)

Santi Preietto (Proietto) ed Amarino (Martiri)

Etimologia: Paola, il nome deriva dall’antico “cognomen” romano “Paulus” (o “Paullus”), in origine aggettivo significante “piccolo, giovane”. La grande fortuna di questo nome si deve al grande San Paolo Apostolo, patrono della città di Roma.

Proverbio del giorno:

Gennaio fa il ponte e febbraio lo rompe.

Aforisma del giorno:

E’ tutta carne di porco che la salsa rende variata. (M. de Montaigne)

Accadde Oggi:

1533 – Enrico VIII sposa Anna Bolena: La necessità di avere un erede maschio e il desiderio di consolidare il ruolo di superpotenza dell’Inghilterra, sottraendola all’influenza del potere del Papa. Animato da questi propositi, Enrico VIII ripudiò la sua legittima consorte e si unì in matrimonio con Anna Bolena, decretando la rottura con Roma e aprendo la strada alla nascita della Chiesa d’Inghilterra.

Sei nato oggi? Hai una personalità forte, volitiva e una naturale predisposizione al comando. Sei un eccellente uomo, o donna, d’affari e avrai molta fortuna nel campo dell’antiquariato e degli oggetti d’arte. In amore sei molto affettuoso ma, a volte, le tue attenzioni sono un po’ eccessive e finiscono col risultare.

Celebrità nate in questo giorno:

1958 – Alessandro Baricco: Esponente di punta del panorama letterario italiano contemporaneo, in cui spazia dalla narrativa alla critica, dalla divulgazione alla scrittura cinematografica. Nato a Torino.

1939 – Giorgio Gaber: Il pubblico italiano lo chiamava affettuosamente il Signor G (dal nome del suo alter ego teatrale), per i critici è stato l’ultimo intellettuale di una generazione ormai estinta, un artista a tutto tondo in grado di dare il meglio di sé con il rock e con la scrittura teatrale, in TV o su un palcoscenico.