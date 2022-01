Come scegliere l’assicurazione per autocarro: 11 consigli

Se sei alla ricerca di consigli per capire come scegliere l’assicurazione per autocarro, continua la lettura: ti forniamo noi i più semplici ed efficaci suggerimenti da seguire.

1) Informati sulla portata del mezzo

Il primo aspetto che non devitrascurare concerne la portata del mezzo. Rispetto all’auto che si valuta sulla cilindrata, il furgone viene assicurato sulla base della sua portata, ovvero sul massimo carico trasportabile dal veicolo entro i limiti fissati dalla carta di circolazione.

Da ciò ne consegue che minore sarà la portata dell’autocarro e minore sarà il valore del premio assicurativo. Per cui, prima di procedere all’acquisto del mezzo, valuta le tue esigenze.

Comunque vada, cerca di optare per una compagnia assicurativa pronta a garantirti una polizza economicamente vantaggiosa nonostante la portata del tuo furgone.

2) Autocarro a uso privato: valuta a chi intestare il fugone

Ai fini assicurativi, prima di comprare un autocarro, valuta se convenga intestarlo all’azienda o ad un privato.

Questo perché le compagnie assicurative offrono tariffe più basse nel caso in cui l’autocarro sia intestato ad un soggetto fisico rispetto che ad uno giuridico.3) Avvaliti della legge Bersani

Per chi non lo sapesse, anche per le polizze per autocarri, come per le RC Auto, se si stipula un contratto per uso privato del furgone, si può beneficiare dell’agevolazione proveniente dalla Legge Bersani.

Valuta quindi se la compagnia di tuo interesse ti permetterà di avvalerti di questo vantaggio per pagare meno sul premio assicurativo.

4) Più mezzi assicuri più avrai prezzo scontato

Va tenuto in considerazione, specie se l’autocarro è aziendale, il numero di mezzi da assicurare.

Maggiore è il numero di veicoli, più consistente sarà lo sconto effettuato dalle compagnie di assicurazione.

Come nel caso dell’assicurazione auto, anche le polizze assicurative per gli autocarri possono godere di coperture accessorie a garanzia del mezzo.

Si pensi a quelle coperture ulteriori concernenti eventi naturali o atmosferici, infortuni al conducente, incidenti stradali. Per maggiori informazioni sui prezzi ti consigliamo di spulciare questa pagina: Assicurazione per autocarro qui!

5) Opta per una polizza temporanea se non usi spesso il mezzo

E’ possibile che l’uso dell’autocarro sia limitato solo ad alcuni periodi dell’anno. In tal senso ti suggeriamo di evitare l’assicurazione standard (della durata di 12 mesi), e di contro optare per un’assicurazione temporanea che può essere attivata solo in un determinato periodo o a consumo.

In questo modo pagherai molto meno e avrai una copertura su misura per te.

6) Non tralasciare la classe di merito per l’autocarro

Per ciò che concerne la classe di merito, innanzitutto cerca di stabilire se sia il caso di fissare una franchigia assoluta o relativa: nel caso in cui il contraente della polizza abbia già una classe di merito particolarmente bassa, allora non vale la pena far inserire nel contratto la clausola della cosiddetta franchigia: ciò genererà sì un maggiore costo della polizza, ma eviterà al contraente di versare, in caso di incidente, una quota fissa alla compagnia assicurativa.

Di contro, se godi di una classe di merito alta potrebbe accadere che il costo della polizza sia eccessivo e può convenire abbassare il valore del premio, inserendo una franchigia.

7) Scegli la polizza in base a quello che trasporti

E’ importante altresì scegliere la polizza in base a cosa si andrà a trasportare con l’autocarro. Questo serve per valutare realmente il rischio e l’importo, dunque meglio chiedere all’agenzia assicurativa la tipologia di merci.

In base al tipo di merce il costo della polizza aumenterà soprattutto se si tratta di merci pericolose.

Qualora tu abbia più di un furgone, le merci annoverate nell’elenco delle pericolose trasportale su uno solo dei mezzi, così da poter sgravare decine o centinaia di euro di premio assicurativo.

8) Non escludere l’assistenza stradale

Pur volendo risparmiare qualcosa tieni presente che non è mai saggio escludere dalla copertural’assistenza stradale, in particolare quando si assicurano mezzi “datati”: recuperare eventualmente il furgone con il carro attrezzi ha un costo alcune volte di gran lunga più elevato rispetto all’impatto che tale clausola avrebbe nella polizza assicurativa.

9) Inserisci la franchigia nel contratto

Se vuoi risparmiare nella scelta della polizza assicurativa, allora chiedi alla compagnia cui ti rivolgi di pagare una franchigia sulla polizza: da 500 o da 1.000 euro.

Questo piccolo escamotage genera due vantaggi significativi: non solo tende a calare il premio annuo, ma in caso di incidenti non si incorre nel rischio di subire il cosiddetto “effetto malus”.

10) Non tenere conto di età e potenza del veicolo

Quando assicuri un’auto la prima cosa che pensi è l’età del veicolo seguita dalla sua potenza. Con gli autocarri devi uscire fuori da questi schemi, in quanto un furgone di 30 anni paga la stessa assicurazione di un furgone di 2 anni.

Questo dovrebbe indurti a scegliere un camion vecchio o potenze in base alle tue specifiche esigenze e non in base a quanto andresti a pagare il premio annuo, perché sono componenti non rilevanti.

11) Specifica l’uso

Quando assicuri il tuo furgone specifica alla compagnia quale sia l’uso del tuo furgone. Questa informazione contenuta nel libretto di circolazione è di fondamentale importanza e può darti non pochi benefici. Tieni infatti presente che un autocarro a uso speciale vede il proprio premio annuo ridursi dal 20 al 40%. Naturalmente si tratta di percentuali da considerare con cautela, dal momento che ogni compagnia ha la propria offerta commerciale.