Sala Consilina: una seduta vaccinale per chi ha il green pass in scadenza

SALA CONSILINA. Dal prossimo primo febbraio la durata del green pass verrà ridotta a sei mesi e per molti all’orizzonte c’è la scadenza del certificato verde. Per questo, per giovedì 27 gennaio, presso il Centro Vaccinale di Sala Consilina, sono state organizzate due sedute straordinarie di vaccinazione dedicate ai cittadini residenti a Sala Consilina e a Montesano sulla Marcellana che hanno il Green Pass in scadenza e che non sono stati ancora convocati.

L’appuntamento è in programma dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. I cittadini di Sala Consilina e di Montesano sulla Marcellana che hanno ricevuto l’avviso di scadenza del proprio Green Pass devono effettuare una stampa dello stesso avviso, che vale quindi come invito, e portarlo presso il Centro Vaccinale insieme alla propria carta d’identità.

Sarà data priorità a lavoratori e studenti.