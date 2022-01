Emergenza sanitaria: ad Ascea, agevolazioni sulle tariffe Tari

ASCEA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Pietro D’Angiolillo, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto ha approvato delle agevolazioni inerenti alla Tari 2021.

Il Decreto Legge del 25/05/2021 recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”; prevede un fondo con una dotazione di 600milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari.

I dettagli

In virtù di questa normativa, al Comune di Ascea, è assegnata la somma di € 80.042,16, a sostegno delle categorie economiche non domestiche come bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, parrucchieri, palestre, discoteche e similari, maggiormente interessate e danneggiate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività. Alle categorie economiche aperte tutto l’anno, è applicata la riduzione della tassa del 90% e per le categorie aperte solo nel periodo estivo, una riduzione del 50%.

Il commento

“Un modo per essere vicini, concretamente, ai commercianti che hanno subito, forse, il danno più importante in questa emergenza sanitaria”– così fanno sapere da palazzo di città.