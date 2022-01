Caselle in Pittari, il sindaco Nuzzo: “torniamo ad essere responsabili”

CASELLE IN PITTARI. L’emergenza covid non è ancora finita e così dal sindaco Giampiero Nuzzo arriva un appello alla responsabilità. Nel Comune di Caselle in Pittari al momento si registrano 22 positivi. Un numero non eccessivo, in passato si è andati anche oltre questa cifra, ma ciò che preoccupa è la difficoltà che si ha nel circoscrivere il focolaio. «Questo focolaio dura da circa un mese e mezzo – spiega Nuzzo – In tutti gli altri focolai riuscivamo a sottoscriverlo entro dieci giorni al massimo. Oggi ciò non avviene».

La causa è presto detta: «Oggi la pandemia la gestiscono i cittadini, non c’è più il sistema di tracciamento che permetta di circoscrivere il virus ma c’è autogestione».

Molti cittadini si sottopongono autonomamente a tampone, altri anche in caso di contatto con positivi continuano ad uscire liberamente. Eppure, evidenzia il sindaco di Caselle in Pittari, «Tanti contagi si sarebbero potuti evitare con atteggiamenti responsabili».

«Sono stato uno di quelli che diceva che dovevamo riprenderci la nostra normalità, ma è necessario comunque avere responsabilità con comportamenti di prevenzione», asserisce il primo cittadino.

Oggi le cose sono diverse rispetto ad un anno fa: «E’ mutato l’atteggiamento dei cittadini. Capisco che siamo stanchi, ma anche il vaccino non impedisce di contagiarsi e contagiare». Il sindaco di Caselle in Pittari, poi, condanna coloro che minimizzano la pericolosità del virus: «A chi dice che tanto il covid è una banale influenza e che prima poi ce lo prenderemo tutti ricordo che a causa di questo virus le scuole chiudono, le persone non escono di casa, i locali sono vuoti, le Asl hanno sospeso le visite specialistiche».

Di qui l’appello ad avere atteggiamenti responsabili: «Condanno il panico, ma condanno anche chi è troppo superficiale. Dobbiamo essere rispettosi di noi stessi e degli altri», conclude Giampiero Nuzzo.

A partire da oggi, intanto, saranno aperte le prenotazioni per la giornata di vaccinazioni in programma sabato 5 febbraio, dalle ore 10 alle 18, presso l’Ufficio Infermieristico adiacente alla Palestra Comunale.

Per prenotarsi bisognerà telefonare al numero 0974/988009, digitando il tasto 1, oppure i seguenti numeri 338/1694808 – 345/1709185 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 o il martedì e il giovedì dalle 15 alle 16.