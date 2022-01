“Paese che vai…Pro Loco che trovi”, conosciamo quella di Palinuro | VIDEO

Prosegue il nuovo programma sulla TV di InfoCilento: “Paese che vai…Pro-Loco che trovi!” condotto da Roberta Foccillo.

Ogni settimana, incontreremo i vari Presidenti delle Pro-Loco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che ci racconteranno il loro operato e le manifestazioni che mettono in campo per valorizzare le bellezze del territorio.

Le attività delle Pro-Loco e delle Associazioni, sono fondamentali soprattutto per i piccoli borghi che vivono proprio di manifestazioni conosciute, ormai, in tutta Italia. Sono tanti, infatti, i turisti che ogni anno raggiungono i paesi per vivere attimi di spensieratezza, per alcuni è anche un modo per riscoprire le proprie radici.

Questa settimana abbiamo incontrato il Presidente della Pro Loco di Palinuro: Silvano Cerulli che ci ha raccontato quali sono le iniziative che mettono in campo e quanto sia importante per loro coinvolgere i giovani per contrastare anche il fenomeno, purtroppo, dello spopolamento dei piccoli paesi.

“Paese che vai…Pro-Loco che trovi!” andrà in onda tutti i Martedì alle ore 20.00 e in replica il Mercoledì alle 15.00, Giovedì alle 11.00 e il Sabato alle 18.00.

Per visualizzare i programmi accedi alla sezione media di infocilento.it, oppure clicca su questo https://www.infocilento.it/media/