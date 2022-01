Napoli-Salernitana: le probabili formazioni del derby

Dopo la rifinitura di oggi tempo di probabili formazioni per la Salernitana opposta domani pomeriggio al Napoli, dopo la sconfitta con la Lazio. Allo stadio “Maradona” infatti, i campani tornano in campo attesi, alle ore 15:00 dall’intreccio con gli azzurri di Luciano Spalletti. La gara della ventitreesima giornata di Serie A, visibile su Dazn, sarà diretta da diretta dal sig. Luca Pairetto di Nichelino.

Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

Queste le probabili formazioni di Napoli-Salernitana.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Gyomber, Bogdan, Veseli; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Bonazzoli, Simy. Allenatore: Colantuono.

Le parole di Stefano Colantuono

“Al momento abbiamo otto calciatori positivi e due che domani faranno una visita medica per valutare l’idoneità ma che non sono nella condizione ideale per giocare poiché vengono da un lungo periodo di inattività. Ci troviamo in una situazione di grande difficoltà e credo ci siano dei regolamenti poco chiari. Ci aspetta una partita importante contro una squadra molto forte. La sfida con il Napoli sarebbe stata difficile anche se fossimo stati al completo, ovviamente in questa condizione lo diventa ancora di più. Il compito è arduo ma con quelli a disposizione dovremo andare a battagliare per rappresentare al meglio la Salernitana e la città. All’andata abbiamo fatto un’ottima prestazione ma adesso lo scenario è totalmente diverso. Proveremo a giocarcela al meglio delle nostre possibilità con le risorse che abbiamo a disposizione in questo momento. Sono molto vicino ai miei ragazzi, dovranno fare una partita importantissima ed uno sforzo enorme per provare a mettere in difficoltà un avversario di grande valore. Molti di loro dovranno giocare senza essersi allenati nell’ultimo periodo, la mia paura è di perdere qualche giocatore per infortunio. Nonostante le difficoltà giocheremo questa partita con il massimo impegno perché è un derby e non vogliamo fare brutta figura”.

I precedenti tra le due squadre

Sarà il quarto derby giocato in Serie A quello tra Napoli e Salernitana in programma domenica alle 15:00 allo Stadio “Maradona”. Nei precedenti in massima serie gli azzurri sono imbattuti grazie a due pareggi (nella stagione 1947/48) e un successo nella gara d’andata.

Pillole sul match

Questa sfida vede affrontarsi la migliore (Napoli, 15) e la peggior difesa (Salernitana, 49 – incluso il 3-0 a tavolino di Udinese – Salernitana) di questa Serie A – i partenopei guidano inoltre questo campionato per numero di clean sheet: 12. I granata sono anche la formazione che ha subito il maggior numero di gol rispetto alla qualità dei tiri subiti, calcolati attraverso gli Expected Goals contro, in questo campionato: 9.2 (reti subite: 46 contro: 36.8). Simy ha realizzato due reti contro il Napoli in Serie A, una doppietta proprio allo stadio Maradona nell’aprile 2021 – tuttavia il nigeriano ha perso tutte le cinque sfide di campionato contro i partenopei. Inoltre l’unico gol di Norbert Gyömbér in 52 match di Serie A è arrivato proprio contro il Napoli, nel marzo 2014 con la maglia del Catania.