Mensa scolastica: stop ad Agropoli e Castellabate

AGROPOLI. Mense scolastiche ancora chiuse ad Agropoli. Il provvedimento, firmato dal sindaco Adamo Coppola, è stato comunicato ieri ai dirigenti scolastici. La scelta è arrivata non solo in base all’alto numero dei contagi, ma è anche dovuta all’impossibilità di organizzare il servizio considerato che con i nuovi protocolli molti studenti sono costretti a restare a casa perché in isolamento, altri per i timori dei genitori.

Dunque il servizio slitta ancora: da quando hanno riaperto le scuole dopo le festività natalizie il servizio mensa ad Agropoli non è mai ripartito. In altri comuni, invece, è attivo normalmente nonostante le perplessità di mamme e papà, i quali ritengono il momento del pasto poco sicuro.

Dopo Agropoli anche Castellabate ha preso la stessa decisione: stop al servizio mensa da lunedì fino al termine del mese di gennaio