Veleno in strada: allarme ad Agropoli

AGROPOLI. Veleno nelle strade prossime al centro cittadino, lasciato da qualcuno con l’intenzione forse di uccidere cani e gatti randagi o anche di proprietà. La segnalazione riguarda una delle traverse di via Matilde Serao. Sono stati alcuni residenti a segnalare la presenza di sostanze di colore rosa abbandonate sull’asfalto e pare che non sia una novità.

Nei giorni scorsi qualcuno aveva già notato qualcosa di strano e aveva provveduto a rimuovere il veleno, ma dopo pochi giorni ecco che era stato di nuovo gettato in strada, pare anche sulla via principale ed in altre arterie limitrofe.

Dal gruppo “Amici a 4 Zampe” hanno preannunciato denuncia contro ignoti. Il caso, inoltre, è stato segnalato anche al comandante della Polizia Municipale Sergio Cauceglia.