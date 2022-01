Mingardina: proseguono i lavori di manutenzione

La Provincia di Salerno sta per completare i lavori di manutenzione relativi all’ultimo ordinativo dell’accordo quadro area 2 ufficio operativo 2 disposto sulla SR 562 dir Mingardina, il cui importo ammonta a circa 80.000,00 euro al netto dell’IVA.

“L’intervento – dichiara il Presidente Michele Strianese – consiste nel rifacimento di alcuni tratti di tappetino d’usura, nella realizzazione della segnaletica orizzontale e nella riparazione di alcune barriere divelte

L’intero accordo quadro dall’importo di 400.000 euro ha previsto 4 ordinativi lavoro complessivi: il primo a Camerota, il secondo a Foria di Centola, il Terzo a Vibonati, l’ultimo in corso di completamento sulla Mingardina. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”