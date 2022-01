Cilento, maestra sospesa: solidarietà de “La Rete dei patrioti”

POLLICA. Azione di solidarietà da parte dei militanti del Movimento Nazionale La Rete dei Patrioti nei confronti della professoressa Antonietta Lembo, dell’Istituto Comprensivo Patroni di Pollica, sospesa per la scelta di non sottoporsi a vaccinazione. L’insegnante cilentana nei giorni scorsi aveva scritto una lettera aperta sui social, manifestando tutto il suo disappunto per quanto accaduto e provando a spiegare le motivazioni della sua scelta (leggi qui).

All’indomani della sospensione sono arrivate critiche ma anche messaggi di solidarietà da parte di amici, conoscenti, genitori dei piccoli studenti cilentani ed anche del Movimento Nazionale “La Rete dei Patrioti”.

«La professoressa Lembo è stata sospesa per aver “osato” pensare con la propria testa e non aver ceduto al ricatto del vaccino e dei decreti liberticidi di questo governo, al solo scopo di continuare a lavorare. Tranquilla, Antonietta, sulla sponda del fiume sei in buona compagnia!», recita una nota.