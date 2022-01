M5S, Gaudiano: “Si al collegamento ferroviario Salerno -aeroporto di Pontecagnano”

“Dopo anni di battaglie che ho portato avanti personalmente, anche con un ordine del giorno al DL Fondone (G/2207/12/5), accolto dal Governo come impegno a valutare l’opportunità di darvi attuazione, e a livello regionale con il Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Aree Interne della Regione Campania Michele Cammarano, il Governo si impegna formalmente in un atto ufficiale al completamento del collegamento Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano “. Lo annuncia la senatrice Felicia Gaudiano.

In data 30 dicembre 2021, il Governo ha trasmesso alla Camere il Documento strategico sulla mobilità ferroviaria di persone e merci (A.G. 352). Tale atto costituisce la premessa per la stesura e per l’attuazione del contratto di programma, che regola i rapporti tra concessionario della Rete ferroviaria nazionale (RFI S.p.A.) e concedente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora MIMS), come stabilito dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 112 del 2015. Il piano di sviluppo della rete prevede espressamente il potenziamento dei collegamenti ferroviari con gli aeroporti.

“Tale documento evidenzia inoltre che “la modalità ferroviaria diventerà un elemento chiave per lo sviluppo dell’accessibilità nello scenario di breve-medio periodo, realizzando 11 nuovi collegamenti con gli aeroporti nell’orizzonte temporale al 2030: strutture tese ad incentivare la mobilità che consentiranno di servire l’80% del traffico passeggeri domestico. In particolare, tra questi rientra il completamento del collegamento Salerno Arechi–Aeroporto Pontecagnano. Sono molto soddisfatta. Da tempo avevamo lanciato la proposta progettuale, tesa a favorire la mobilità con ripercussioni positive sul turismo. Il collegamento perché consentirà anche ai turisti che arrivano all’aeroporto di accedere comodamente a tutta la costa e alle aree interne attraverso il trasporto ferroviario, portando sviluppo per il territorio e servizi per i cittadini”- conclude Gaudiano.