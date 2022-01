Il sondaggio: Presidente della Repubblica Italiana. Silvio Berlusconi è un candidato giusto?

Silvio Berlusconi alla conquista del Colle. In questi giorni tanto si è discusso circa la possibilità di aver il leader di Forza Italia come nuovo Presidente della Repubblica. La sua candidatura però, non si è davvero concretizzata, tant’è che, nelle ultime ore, la sua posizione sembra vacillare. Il piano A, ossia quello di arrivare al quinto scrutinio con 450 voti, per chiedere così chi fosse disposto a cavalcare l’onda cambiando anche “posizione”, parrebbe dover lasciar posto ad un nuovo schema.

I contorni di qualsiasi operazione sono del tutto incerti, per Vittorio Sgarbi, primo sostenitore del Cavaliere, “l’operazione Berlusconi si è fermata”, e Salvini e Meloni sono già alla ricerca di un altro nome.

Anche per 7 italiani su 10 Silvio Berlusconi non dovrebbe essere il nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Così, come ogni mercoledì, abbiamo chiesto anche ai nostri lettori di darci una propria opinione. Per il 72% Berlusconi non è affatto un buon candidato alla presidenza.

C’è chi lo trova completamente incostituzionale, chi privo di fondamento e chi “una barzelletta”.

“Leggevo sui social che Berlusconi, stando alla legge italiana, perché condannato, non potrebbe fare neanche il bidello…come cavolo pensate solo a nominarlo candidato per la Presidenza” scrive Carla.

“Non succede che non succede, ma se succede…che scuorno” rafforza Marco.

Daniele poi dice: “Un paese in cui un personaggio del genere, possa anche solo essere un candidato alla presidenza della Repubblica, penso che dice tutto”.

Più ironico Enzo che scrive: “Più che l’idea di averlo come presidente mi spaventa quel 30% che lo vuole”.

Al prossimo sondaggio.