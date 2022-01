Castellabate: domenica open day su prenotazione

CASTELLABATE. Un open day dedicato ai residenti di Castellabate. L’appuntamento è per la prossima domenica 23 gennaio presso il centro vaccinale. Le prenotazioni potranno avvenire sul sito istituzionale del Comune www.comune.castellabate.sa.it a partire dalle ore 12 di venerdì 21 gennaio.

Il giorno dell’open day bisognerà presentarsi al centro vaccinale non prima di 15 minuti dell’orario confermato per la prenotazione. Nell’ultima seduta vaccinale aperta ai residenti, tenutosi la scorsa settimana, sono stati somministrati 738 dosi di vaccino. Castellabate nel mese di gennaio ha superato le 2200 dosi somministrate.

Oggi un altro open day è in programma a Capaccio Paestum, dalle 18 alle 22 presso la palestra comunale di Capaccio Scalo: 300 le dosi disponibili per i cittadini residenti nel territorio del distretto sanitario 69, con preferenza per le prime dosi.

Domenica 23 appuntamento anche ad Agropoli con un open day dedicato a ragazzi dai 12 ai 17 anni. Anche in questo caso sono 300 le dosi disponibili; per accedere è necessaria la prenotazione (clicca qui).