Violenza privata e furto: quattro denunce nel salernitano

I Carabinieri della Stazione di Campagna hanno denunciato 4 persone rispettivamente di 31,33,38 e 49 anni (di cui 3 di Eboli ed una di campagna) per violenza privata in concorso e furto aggravato.

In particolare, nella notte dell’8 gennaio scorso ed in orario di chiusura, uno dei 4 si introduceva da una finestra all’interno dell’hotel Mary di Campagna e, dopo aver fatto entrare gli altri 3 da una porta, svegliavano una dipendente della struttura per farsi servire da bere e da mangiare.

A causa della grande quantità di alcol ingerita, ne nasceva una lite tra i commensali che costringevano la dipendente a scappare in preda alla paura. Uno dei 4 commensali, approfittando della confusione, prelevava da un espositore vari pacchetti di sigarette per un importo totale di circa 100€ per poi allontanarsi.