Omignano: tutti negativi i tamponi analizzati sulla popolazione scolastica

OMIGNANO. Tutti negativi i tamponi eseguiti sulla popolazione scolastica; è quanto emerso da uno screening generale che ha coinvolto l’Istituto Comprensivo di Omignano, eseguito nella giornata di ieri, al fine di rilevare eventuali casi di positivi al Covid.

Lo screening è stato organizzato dal Comune di Omignano per venire incontro alle tante preoccupazioni manifestate con la ripresa dell’attività didattica in presenza e con la contemporanea estensione del contagio registrata in questi giorni.

“Siamo lieti di comunicare che gli alunni e il personale scolastico sono risultati tutti negativi. Se il dato certamente conforta e induce ad una maggiore serenità sul fronte dell’attività didattica, tuttavia rimane fermo il monito a continuare ad osservare le prescrizioni e le cautele indicate dal Ministero. Il mio più sentito ringraziamento va al Dirigente Scolastico per la proficua ed essenziale collaborazione dimostrata, al dottor Polcaro medico di base di Omignano, al dottor Lombardozzi, agli Infermieri Antonio Stifano e Franca Cresciulli, e alla Protezione Civile di Omignano.Un grazie particolare anche ai genitori degli alunni per aver accompagnato l’adesione allo screening per i propri figli, dimostrando in tal modo una partecipazione consapevole e responsabile in questo particolare momento”, commenta il primo cittadino di Omignano Raffaele Mondelli.