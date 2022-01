Emergenza sangue negli ospedali del Cilento: l’appello

Emergenza sangue negli ospedali del Cilento. A lanciare l’allarme l’Associazione Donatori di Sangue del territorio, che da sempre è in prima linea per sensibilizzare le persone a donare, facendo così un gesto in grado di salvare delle viteIl covid, purtroppo, allontana i donatori dagli ospedali eppure le emergenze continuano ad esserci e vanno affrontate.

Di qui un nuovo appello: «Donatori e potenziali donatori vi chiediamo ancora un aiuto nel donare il sangue. E’ importante il vostro supporto per aiutare chi ne ha più bisogno. Abbiamo bisogno soprattutto di 0 positivo e negativo», fanno sapere dall’associazione.

Si può donare presso l’ospedale di Sapri dalle ore 8.00 alle 12.00. (anche il sabato il Centro Trasfusionale è aperto) o all’ospedale di Vallo della Lucania, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.00.

L’associazione ha chiesto anche un aiuto a donare presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, per un imminente intervento chirurgico.

Per maggiori info

3929505000 (Sapri)

3938739392 (Vallo della Lucania)