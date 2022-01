Vallo di Diano: ecco il calendario delle vaccinazioni

Di concerto con il centro di prevenzione dell’Asl Sa3, i sindaci dei comuni afferenti al centro vaccinale di Sassano hanno definito il programma delle vaccinazioni che saranno effettuate presso il centro di località Caiazzano. Per poteresi sottoporre alla vaccinazione sarà necessario prenotarsi.

Ecco il calendario

Giovedì’ 20 gennaio 2022, h. 14.30-17.00 comune di Sanza;

Sabato 22 gennaio 2022, h. 9.00 – 13.00, comune di Padula;

Sabato 22 gennaio 2022, h. 14.30-17.00, comune di Sassano;

Martedì 25 gennaio 2022, h. 14.30-17.00, comune di Buonabitacolo;

Giovedì’ 27 gennaio 2022, h. 14.30-17.00, comune di Casalbuono (200 prenotazioni) e Sanza (100 prenotazioni);

Sabato 29 gennaio 2022, h. 9.00- 13.00, comune di Padula; h. 14.30-17.00, comune di Sassano.

Per il comune di Monte San Giacomo le vaccinazioni saranno effettuate presso il centro vaccinale di Teggiano e presto sarà resa nota la data.

Per prenotarsi è sufficiente contattare il proprio comune (ai riferimenti che ogni ente metterà a disposizione dei propri cittadini), consegnando copia della tessera sanitaria.

Si possono prenotare cittadini da 12 anni in su per la prima o terza dose. Per le persone che devono ricevere la prima dose e’ necessario registrarsi sulla piattaforma Soresa. Saranno effettuate 300 vaccinazioni per ogni turno.