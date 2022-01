Traffico di stupefacenti, operazione nel salernitano

Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Salerno, Napoli e Cosenza, militari del Comando Provinciale supportati da quelli dei reparti territorialmente competenti,eseguiranno un provvedimento cautelare emesso dal GIP del locale Tribunale su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 24 soggetti (22 dei quali sottoposti a custodia in carcere e i rimanenti 2 all’obbligo di dimora nel comune di residenza), indagati, a vario titolo per i reati di “associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e spaccio di droga di varia tipologia”

L’operazione rientra nella più ampia azione di contrasto a un’organizzazione camorristica egemone in Pagani e operante nell’intero comprensorio.