Reti fognarie: interventi di manutenzione a Centola e frazioni

CENTOLA. L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Carmelo Stanziola, intende intervenire sulle reti fognarie; è stato, infatti, approvato il progetto esecutivo delle opere che garantiranno un miglioramento del servizio.

Gli interventi

Il progetto è suddiviso in due lotti riguardanti le principali dorsali fognarie di Centola Capoluogo, le frazioni di Palinuro e Foria e i tratti ubicati nelle frazioni di San Severino e San Nicola.

Il primo lotto è stato già realizzato, a seguito di fondi assegnati al Comune dalla Regione Campania; mentre per gli altri interventi il Comune punta a finanziamenti da parte delle Autorità Ambito Sele; per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.466.090,58 per lavori e € 459.471,00 di somme messe a disposizione.

Inoltre, sono stati individuati altri interventi alla frazione San Severino, sempre nell’ambito delle reti condottistiche per un importo complessivo di € 199.141,48.

Il progetto dei lavori rientra nell’ambito delle attività di riqualificazione urbana e la valorizzazione del territorio comunale; intervenendo in quei tratti che necessitano di manutenzione straordinaria, al fine di offrire, ai cittadini, una maggiore fruibilità di tutti i servizi.

Il commento

“E’ nostra intenzione intervenire sulle reti fognarie, al fine di garantire un servizio migliore al cittadino e assicurare un livello qualitativo ambientale”– così fanno sapere da palazzo di città.