15600 dosi di Moderna in arrivo ad Eboli

Nella città salernitana, infatti, arriveranno ben 15600 dosi di siero targato “Moderna”. Quest’ ultime verranno consegnate – nella mattinata di giovedì 20 gennaio – presso il presidio ospedaliero “Santissima Addolorata”, in piazza “Scuola Medica Salernitana”.

I mezzi di trasporto che provvederanno a far recapitare le dosi saranno i furgoni Sda, il corriere di Poste italiane, e saranno dotati per l’occasione di specifiche celle frigorifere indispensabili per mantenere stabile la temperatura.

Sono, dunque, in arrivo ulteriori rifornimenti anche per i paesi del Cilento. Il tutto è finalizzato ad incrementare e far procedere spedita la campagna vaccinale, che intanto avanza rapidamente nel nostro territorio, coinvolgendo sempre più cittadini.