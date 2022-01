Il virus torna ad uccidere: morto 84enne di Agropoli positivo al covid

AGROPOLI. Lutto per la morte di un 84enne di Agropoli positivo al covid. L’anziano da diversi giorni era ricoverato nel reparto covid dell’ospedale civile. Era stato precedentemente trasportato a Vallo della Lucania in seguito ad un malore. Successivamente si era scoperta la sua positività. Le sue condizioni sono peggiorate, anche a causa di altre patologie, fino al decesso avvenuto nella giornata di ieri. A nulla sono valse le cure dei sanitari.

La città di Agropoli non registrava decessi a causa del covid dalla scorsa primavera quando la comunità perse due concittadini.

«Il Covid miete un’altra vittima nella nostra comunità. Questa è una di quelle notizie che non vorremmo mai dare, ma è la realtà che da due anni a questa parte, purtroppo, dobbiamo affrontare. Gaetano era una guida per i suoi familiari e per quanti lo conoscevano. Voglio rivolgere una preghiera per la sua anima e un forte abbraccio alla famiglia, da parte mia e dell’intera amministrazione comunale». Questo il messaggio di cordoglio del sindaco Adamo Coppola.