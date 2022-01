Castellabate: record di vaccini somministrati

CASTELLABATE. “Il resoconto delle prime due settimane di Gennaio è assolutamente significativo. 738 sono i vaccini somministrati solo nella giornata di ieri che, sommati a quelli delle altre giornate, portano il totale da inizio anno a 2243. La sinergia di tutto il personale coinvolto, sia sanitario che non, animata da forte passione per la propria professione/incarico, permette di registrare questi risultati che definirei ottimi”. Così il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Ne approfitto per porgere un grazie di vero cuore a tutti coloro che stanno collaborando, con il loro tempo, volontà, forza, passione e ottimismo affinché questa grande macchina, il Centro Vaccinale, sia sempre più efficiente e sicura – prosegue – Un ringraziamento speciale all’associazione Tommy125 e alla Protezione Civile gruppo Lucano per l’impegno e la collaborazione prestate anche in questa occasione”.

“Organizzare e promuovere una campagna vaccinale il più efficiente e sicura possibile è l’obiettivo che ci poniamo sempre, ben consapevoli della rilevanza che essa assume ancor di più nella situazione attuale. Pertanto mi sento di continuare a ricordare a tutti l’importanza di questo vaccino, insieme a tutte le altre misure da adottare per evitare la diffusione del virus. Pertanto dobbiamo continuare a vaccinarci perché è questa l’unica arma per sconfiggere questo virus”, dichiara il primo cittadino.