Agropoli, anziana cade mentre è sola in casa: intervengono i vigili del fuoco

AGROPOLI. Paura questa mattina ad Agropoli per un’anziana residente in via Benedetto Croce. La donna, 96 anni, pare fosse caduta in casa e non rispondeva alle chiamate. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un’ambulanza della croce gialla di Agropoli. Presenti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento, i carabinieri e gli uomini della polizia municipale.

I caschi rossi, guidati dal comandante Angelo Picariello, per poter accedere all’abitazione, sono dovuti salire su un balcone e da lì hanno avuto accesso all’appartamento.

La donna era a terra e non riusciva a rialzarsi. E’ stata così affidata alle cure dei sanitari del 118.