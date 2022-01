La ricetta: cupcake alla “cilentana”, prepariamoli con il naspro

Cupcake? Sì ma con il naspro! Cilentanizziamo i famosi dolcetti inglesi, il risultato sarà strepitoso!

Gli ingredienti

Iniziamo con la preparazione dell’impasto. Per 12 cupcake montiamo con le fruste elettriche 110 gr di burro a temperatura ambiente con 130 gr di zucchero semolato fino ad ottenere un composto spumoso. Aggiungiamo 3 uova intere uno per volta lasciandolo assorbire bene. Uniamo i semini di una bacca di vaniglia, la scorza grattugiata di un limone, 60 gr di latte preferibilmente intero e incorporiamo 200 gr di farina tipo 00 infine uniamo una bustina di lievito per dolci. Preriscaldiamo il forno in modalità statica a 180° . Intanto riempiamo i pirottini per muffin con l’impasto per 2/3. Cuociamo per circa 25 minuti. Prova stecchino.

Procedimento per il naspro

Per il naspro lavoriamo con le fruste elettriche alla massima velocità 2 albumi a temperatura ambiente con dello zucchero al velo (q.b. per avere una crema densa e spumosa) e il succo di mezzo limone. Dovremo ottenere una crema densa e bianchissima.

Con l’ausilio di una sacca a poche decoriamo i dolcetti, spolverizziamo con i confettini colorati e inforniamo a 150° per circa 5 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare bene. Saranno apprezzati da grandi e piccini per una sana colazione o una ricca merenda. Si conservano, perfettamente, per due/tre giorni. Buon appetito.