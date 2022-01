Sapri, Sorpreso al bar ma era ai domiciliari: arrestato

Era sottoposto al regime di arresti domiciliari, ma ad un controllo di routine dei carabinieri non era in casa ed è stato sorpreso in un bar.

Per questo motivo un 48enne è stato arrestato oggi dai militari della stazione saprese, al comando del Luogotenente Pietro Marino.

L’uomo, un imprenditore residente a Sapri, è stato portato nella cella di sicurezza in caserma e poi successivamente posto nuovamente al regime di arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima, probabilmente nella giornata di lunedì.