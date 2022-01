Covid, scuola di Prignano chiude per sanificazione

PRIGNANO CILENTO. «Ho appena firmato Ordinanza sindacale con la quale sospendo le attività didattiche in presenza per le scuole materne, elementari e medie per il giorno lunedì 17 gennaio, per una sanificazione straordinaria dei plessi visto il verificarsi di n. 3 casi che hanno interessato le rispettive scuole». Così Giovanni Cantalupo, sindaco di Prignano Cilento.

Si tornerà in classe il 19 gennaio. Con provvedimento del Dirigente scolastico, infatti, le attività didattiche in presenza sono state sospese anche per il giorno martedì 18 gennaio.

«Nelle medesima ordinanza sindacale, in accordo col Dirigente Scolastico, ho sospeso il servizio di refezione scolastica sino a data da destinarsi» precisa il primo cittadino.

Attualmente sono 17 i contagi nel centro collinare.