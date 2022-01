Caselle in Pittari, lunedì screening per gli studenti

Lunedì 17 Gennaio, anche al fine di consentire un rientro in sicurezza in classe, l’Amministrazione Comunale di Caselle in Pittari ha organizzato due giornate di screening, su base volontaria, per tutti gli alunni (Infanzia , Primaria e Secondaria ) del plesso scolastico e per i bambini dell’infanzia “Filomena Parente”.

Lo screening si terrà in drive in, in località Pozzo, con le seguenti modalità e i seguenti orari :⁃ Sabato 15 Gennaio 2022, dalle ore 15 alle ore 17, alunni dell’infanzia;⁃ Sabato 15 Gennaio 2022, dalle ore 17 alle ore 19, alunni della Primaria;⁃ Domenica 16 Gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 12 alunni, della Scuola Secondaria di primo grado.Sono esentati , ovviamente, gli alunni che recentemente hanno avuto il contagio da Covid-19.

“Si ringrazia sentitamente la Farmacia Bruno di Caselle in Pittari, per la sensibilità e la disponibilità dimostrata nel supportare l’iniziativa del Comune”, fa sapere il primo cittadino.