Agropoli, scoppio davanti un negozio: paura in via Risorgimento

AGROPOLI. Attimi di paura questa mattina per uno scoppio avvenuto dinanzi un’attività di vendita di materiali medico-sanitari di via Risorgimento. Un forte boato è stato avvertito intorno alle 9. Immediato l’intervento del comandate della polizia municipale, Sergio Cauceglia, che si trovava in zona e che ha allertato anche i carabinieri della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Fabiola Garello e i vigili del fuoco del locale distaccamento.

A terra sarebbero stati ritrovati residui di un ordigno, forse costruito artigianalmente. Inoltre alcuni presenti avrebbero visto passare una persona, un uomo, poco prima dello scoppio.

Al vaglio degli inquirenti le telecamere di videosorveglianza del Comune che potrebbero permettere di comprendere cosa è accaduto, se si tratta di un atto intimidatorio o di una bravata.

Le persone presenti all’interno dell’attività non hanno riportato ferite; danni, per fortuna non ingenti, si registrano all’esterno.