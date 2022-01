Sanza e Laurito: domani screening su studenti

Nel pomeriggio di domani, sabato 15 gennaio, a partire dalle ore 14.00 la popolazione scolastica, alunni di ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia, le elementari e gli studenti delle scuole Medie di Sanza, su base volontaria, sono invitati dall’amministrazione comunale ad effettuare in modalità Drive, accompagnati in auto da un genitore, lo screening di controllo al Covid 19, gratuito.

Gli alunni sono convocati in rigoroso ordine alfabetico secondo il seguente ordine:

da Alejandro a Catania orario di convocazione ore 14.00

da Cenusa a Cozzi orario di convocazione ore 14.30

da Curcio a Figliuolo orario di convocazione ore 15.00

da Fornino a Lomonte orario di convocazione ore 15.30

da Madeo a Romano orario di convocazione ore 16.00

da Sansone a Zambrotta orario di convocazione ore 16.30

Dalle ore 14.00 gli alunni convocati, secondo l’ordine alfabetico, si dovranno recare in Piazza Aviere Ciorciari, dove sarà allestita una postazione per l’esecuzione di tamponi rino-faringeo con modalità “drive trough” dai sanitari del laboratorio Centro Analisi Cliniche Biochimica. L’organizzazione logistica è curata dalla Protezione Civile Gruppo Lucano, sezione di Sanza, a cui va il profondo ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vittorio Esposito, ha predisposto questo necessario momento di indagine sulla condizione della popolazione scolastica al fine di garantire sicurezza e serenità alle famiglie, in vista del rientro a scuola degli alunni di Sanza, previsto per lunedì 17 gennaio.

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, domani, sabato 15 gennaio, dalle ore 8.30, anche presso la Casa Comunale di Laurito, sarà organizzato uno screening con tamponi per tutti gli studenti del paese, dall’infanzia alle secondarie di primo grado, secondo il seguente orario:

-dalle ore 8.30 alle ore 10.00 studenti della secondaria di primo grado;

-dalle ore 10.00 alle ore 11.30 studenti della primaria;

-dalle ore 11.30 i bambini della scuola dell’infanzia.