Rofrano: fondi del Ministero per la messa in sicurezza di strade comunali

Fondi in arrivo dal Ministero dell’interno per il Comune di Rofrano; l’Amministrazione guidata dal sindaco Nicola Cammarano ha deciso di utilizzare il contributo ministeriale per la realizzazione dei lavori di manutenzione messa in sicurezza della strada San Leo e manutenzione straordinaria della pavimentazione di piazza della libertà su Via Roma nel Centro storico di Rofrano.

I lavori saranno finanziati con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2021. Il Decreto del Ministero dell’Interno del 11/11/2020, difatti, assegnava ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000,00 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Nell’ottica di favorire interventi tesi alla messa in sicurezza del patrimonio comunale e all’abbattimento di barriere architettoniche, il Comune di Rofrano, con il contributo per l’anno 2021 , intende realizzare quindi gli interventi di manutenzione messa in sicurezza della strada San Leo e manutenzione straordinaria della pavimentazione di piazza della libertà su Via Roma nel Centro storico di Rofrano.

L’inizio dell’esecuzione dei lavori deve avvenire entro il 15 settembre 2022, pena la decadenza del contributo assegnato.