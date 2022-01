Laureana Cilento, appello del sindaco alla vaccinazione

LAUREANA CILENTO. Un invito alla vaccinazione per combattere il covid e tornare alla normalità. A farlo è Angelo Serra, sindaco di Laureana Cilento, attraverso un’accorata lettera aperta alla cittadinanza. «Desidero innanzitutto ringraziare tutti coloro che, mostrando grande fiducia verso la medicina, si sono sottoposti alla vaccinazione Covid-19 e colgo l’occasione per fornirvi un po’ di dati relativi alla situazione nel nostro territorio comunale», esordisce il primo cittadino.

Ad oggi a Laureana Cilento si sono sottoposte ad almeno una dose di vaccino l’83% della popolazione e il 43% ha già effettuato anche la cosiddetta dose “booster” o terza dose.

Ora che per gli over 50 è divenuto obbligatorio il vaccino e che il green pass rafforzato è necessario per attività e servizi, il primo cittadino ha voluto «sensibilizzare quella parte di popolazione che ancora non ha avuto modo di sottoporsi alla vaccinazione perché, al momento, questa è l’unica strada che ci consente di sperare in un futuro ritorno alle normali attività».

Serra fa anche un quadro della situazione emergenziale sul territorio: «non abbiamo mai dovuto fare i conti con focolai importanti, evidentemente anche grazie al rispetto di tutte le indicazioni ministeriali. Questa Amministrazione consulta quotidianamente i dati forniti dalla piattaforma regionale Soresa/Sinfonia e tutte le esigenze sono costantemente monitorate, anche in sinergia con l’ASL distretto di Agropoli. Attualmente ci sono una decina di famiglie in isolamento alle quali va tutto il mio supporto e quello dell’intera Amministrazione Comunale».

Per la comunità di Laureana Cilento mercoledì 19 gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle ore 19.00, presso il Centro Vaccinale di Agropoli (Croce Rossa Viale Lombardia) è organizzato un Open Day riservato esclusivamente ai cittadini residenti nel centro cilentano.