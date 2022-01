“NaturalMente Cilento 2022”: ritorna il Contest fotografico dedicato al Cilento

L’Associazione “Geo Trek Paestum“, in occasione della VI edizione della Festa itinerante tra i comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni “NaturalMente Cilento” che si terrà a Stio (SA) il 03 aprile 2022, propone l’omonimo Contest fotografico giunto anche lui alla VI edizione. Il tema scelto per quest’anno è “Archeologia nascosta del Cilento“.

Il Contest fotografico è rivolto a tutti i fotografi professionisti o amatoriali; al fine di promuovere l’arte della fotografia ma soprattutto il territorio, le persone, le tradizioni e le arti caratteristiche del Cilento; come forma di promozione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

La partecipazione al concorso è gratuita; è aperta sia ai fotografi professionisti che a tutti gli appassionati di fotografia e foto amatori senza limiti di età e nazionalità. I partecipanti dovranno, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 febbraio 2022, inviare a mezzo mail all’indirizzo contest@geotrekpaestum.com, pena l’esclusione, la documentazione obbligatoria presente sulla pagina Web dell’Associazione “Geo Trek Paestum”, dove è consultabile anche il relativo regolamento.

Il presidente Gargano Giuseppe, sottolinea come:” la fotografia racconta i luoghi e la storia testimoniando nel tempo il mutamento del paesaggio, le tradizioni, la società. La tecnologia messa a disposizione semplifica la vita, rendendo ognuno di noi con i mezzi a disposizione un reporter; un testimone del tempo che scorre e cambia luoghi e persone. Questo contest è nato per volere di un gruppo di appassionati di fotografia tra i soci dell’Associazione che hanno voluto unire la passione per la fotografia con la scoperta del territorio e soprattutto della ricerca di quelle inquadrature e quei scatti unici che rendono le nostre eccellenze del Cilento e quindi presenti all’interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni ancora più uniche e magiche”.

Il contest dopo il 28 febbraio 2022 come tradizione entrerà nella seconda fase, in cui le foto in formato anonimo (verrà attribuito un codice e il titolo indicato dall’autore) verranno caricate sulla pagina FB dell’Associazione “Geo Trek Paestum” in un apposito album e sottoposte al giudizio degli utenti che con i loro “like” giudicheranno le prime 15 foto finaliste che saranno poi esposte dal 27 marzo 2022 al 03 aprile 2022 presso la casa comunale di Stio territorio in cui si terrà il 03 aprile 2022 la “VI festa dell’Escursionismo dell’Associazione Geo Trek Paestum” e in quell’occasione la Commissione Fotografia provvederà all’annuncio e premiazione dei primi tre classificati dell’attuale edizione e contestualmente verranno premiati anche i primi tre classificati della IV edizione, rinviata purtroppo a causa delle restrizioni contro la diffusione del Covid-19.