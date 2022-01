La blogger agropolese Chiara Maci, torna in tv con la terza stagione de “L’Italia a morsi”

Torna, questa sera, Mercoledì 12 Gennaio, la terza stagione del programma “L’Italia a morsi”, condotto dalla blogger agropolese Chiara Maci.

All’interno del programma, la food blogger più famosa d’Italia, è pronta a farci conoscere prodotti nuovi e ricette tradizionali; tipiche dei posti più belli della penisola.

“Dopo le prime due edizioni– dice- credevo non ci fossero più posti da scoprire, invece mi sono dovuta ricredere; ci sono ancora moltissimi prodotti e tradizioni da prendere “a morsi”, in luoghi che si conoscono poco”– conclude la conduttrice.

La formula del programma, ha appassionato, già nelle prime due stagioni, tantissimi telespettatori; nella prima parte della puntata, Chiara, esplora la città e conosce i produttori locali; nella seconda, invece, si reca a casa di una cuoca casalinga che prepara, secondo la tradizione, i piatti tipici del luogo in cui vive e li serve nel suo home restaurant.

Le telecamere di Food Network, in questa nuova stagione, faranno tappa, tra le altre, in Puglia, in Sardegna, in Trentino e in Valtellina.

Il programma, ha l’obiettivo di far conoscere e apprezzare, l’antica cucina delle nonne; sono dei veri e propri pilastri del sapere gastronomico, i loro piatti rappresentano il ricordo di come, certe tradizioni, non andrebbero toccate.

Chiara Marci, nativa di Agropoli, ha da sempre coltivato l’amore e la passione per la cucina; da buona cilentana, racconta di come, la mattina appena sveglia, comincia a preparare il pranzo e la cena, con la ritualità che le ha trasmesso la sua mamma: “per me è un modo di prendermi cura delle persone che amo”.

Chiara, ama ricordare i momenti vissuti nel Cilento. Ancora oggi, appena può, raggiunge per trascorrere momenti di puro relax e per tornare a riassaporare gusti e sapori che la riportano indietro nel tempo.

Potete seguire “L’italia a morsi” su Food Network, canale 33 del digitale terrestre, sul 416 di Sky Italia o al 53 di TV Sat, alle 16:00 e alle 23:00.