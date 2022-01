Cilento: ecco i prossimi open day

Nuovi open day nel Cilento. Da Futani a Sessa Cilento, passando per Giungano. Nel primo comune l’appuntamento è dedicato ai cittadini residenti nei Comuni che ricadono all’interno del perimetro del distretto sanitario 70.

Open day a Futani

L’open day si terrà presso il plesso scolastico “Andrea Merola” in via G. Oberdan. La prenotazione avverrà esclusivamente telefonicamente al numero 3297437209 da mercoledì 12 gennaio a venerdì 14 gennaio. Gli orari per mettersi in contatto con l’ufficio sono: dalle ore 9.00 alle ore 13.00.



Per evitare assembramenti e lunghe file sono predisposti i seguenti turni di vaccinazione

dalle ore 09:00 alle ore 10:00 i prenotati dal numero 01-80;

dalle ore 10:00 alle ore 11:00 i prenotati dal numero 81-160;

dalle ore 11:00 alle ore 12:00 i prenotati dal numero 161-240;

dalle ore 12:00 alle ore 13:00 i prenotati dal numero 241-320;

dalle ore 13:00 alle ore 13:30 i prenotati dal numero 321-360;

dalle ore 14:00 alle ore 15:00 i prenotati dal numero 361-440;

dopo le ore 15:00 dal numero 441 fino ad esaurimento scorte (500 dosi).

Il vaccino somministrato sarà solo Moderna. Potranno essere vaccinati solo i maggiorenni. Ulteriori informazioni saranno fornite direttamente dagli uffici.

Sessa Cilento

Il prossimo 22 Gennaio appuntamento a Sessa Cilento, presso l’aula consiliare. La prenotazione può essere

fatta inoltrando i propri dati, alla email della farmacia Viggiano: sessacilento@libero.it oppure

contattando il numero telefonico 0974836188. Verrà data precedenza ai

cittadini di Sessa Cilento, Omignano e Stella Cilento.

Giungano

Sabato 15 gennaio prossimo, dalle ore 9:30 alle ore 14:00, si terrà infatti un open day vaccinale anche a Giungano, presso l’ambulatorio del dott. Raffaele Nappi in Piazza Vittorio Veneto, nei pressi del municipio. Saranno inoculate prime/seconde dosi e booster del vaccino Moderna.