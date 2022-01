Tortorella: più sicurezza con la videosorveglianza

TORTORELLA. Sono sempre più i Comuni che intendono fornire maggiore sicurezza grazie alla videosorveglianza.

Una necessità anche per i piccoli centri, come nel caso del Comune di Tortorella, guidato dal Sindaco Nicola Tancredi; ecco perché, al fine di garantire più sicurezza, è importante realizzare impianti di sorveglianza, anche in considerazione delle poche risorse umane presenti per garantire controlli.

Il progetto prevede una spesa di € 42.423,95 di cui € 30.457,72 per lavori e € 11.966,23 di somme messe a disposizione.

L’occasione è offerta dal Patto per la sicurezza Urbana, sottoscritto nel mese scorso con la Prefettura con il quale è possibile accedere ad appositi fondi definiti dal Ministero dell’Interno.

“L’obiettivo è quello di dare sicurezza ai cittadini; gli impianti di videosorveglianza rappresentano una tra le misure di controllo più efficaci e tanti comuni stanno provvedendo ad installarle”– così fanno sapere da palazzo di città.