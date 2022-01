Il prefetto di Salerno richiama i sindaci: subito la riapertura delle scuole

Anche Il prefetto di Salerno Francesco Russo, come gli altri rappresentanti del governo a livello locale della Campania, ha firmato un richiamo indirizzato ai sindaci chiedendogli di attenersi alle normative nazionali sull’apertura in presenza delle scuole, questo anche alla luce della sentenza del Tar di ieri che ha bocciato l’ordinanza del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che aveva chiuso in presenza le scuole del ciclo primario.

Una chiusura che era stata decisa, estesa in alcuni casi anche alle scuole superiori, con apposite ordinanza, anche da diversi sindaci della provincia di Salerno. Per fare ordine e dare un indirizzo, anche conforme a quanto dichiarato ieri dal presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi insieme al ministri di pubblica istruzione e della sanità, il prefetto di Salerno Francesco Russo ha ritenuto opportuno richiamare i primi cittadini a quelle che sono le disposizioni nazionali con un chiaro invito a sospendere le ordinanze di chiusura, non in linea con quanto previsto dal governo nazionale chiedendo di tenere aperte le scuole.

In caso contrario potrebbe configurarsi il caso di ”interruzione di attività essenziali a danno delle comunità locali”.