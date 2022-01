Tra i consigli per svolgere al meglio le lezioni online ed eliminare le proprie carenze scolastiche vi è quello di scegliere in modo accurato la piattaforma a cui affidarsi. Se poi durante le prime videolezioni si verificassero delle problematiche con l’insegnante , meglio sostituirlo subito. Se questi accorgimenti sono di fondamentale importanza, non sono da meno anche il fatto di gestire bene il calendario delle prenotazioni. Le lezioni andrebbero, infatti, svolte in modo regolare, per non rischiare di studiare solo in prossimità di date di compiti in classe. Per eliminare le lacune in determinate discipline però occorre anche tenere in considerazione altri aspetti.

Consigli per trarre ottimi vantaggi dalle lezioni online e conseguire buoni voti

Tra i consigli per svolgere al meglio le lezioni online ed eliminare le proprie carenze scolastiche vi è quello di confrontare bene le piattaforme disponibili in rete. Prima sarà opportuno valutare bene quale potrebbe essere quella più adatta a sé e poi provarla. Le ripetizioni online di GoStudent per esempio costituiscono un’ottima soluzione per eliminare le difficoltà che si hanno in una determinata disciplina, ma anche per approcciarsi a nuove materie o discipline linguistiche.

Importantissima anche la ricerca del giusto insegnante: non tutti hanno lo stesso metodo, personalità o livello di esperienza. Di certo è il caso di sostituirlo qualora non fossero chiare le sue spiegazioni o non si riuscisse ad instaurare un buon rapporto o livello di comunicazione

Per colmare le lacune è però necessario anche un certo impegno da parte dello studente. Fondamentale è rivolgere domande all’insegnante chiedere chiarimenti ed esporre le proprie difficoltà. Rimanere in silenzio senza cercare di eliminare la confusione mentale o le lacune su determinati argomenti infatti può essere controproducente .

L’impegno dello studente

Se lo studente non si impegna, sarà totalmente inutile svolgere delle lezioni. Per rendere queste ultime realmente utili, l’alunno infatti dovrà ripetere anche in modo autonomo le spiegazioni ricevute dal tutor. In più dovrà esercitarsi, lavorare sodo e possibilmente prenotare più ore, se non ha chiarito determinati argomenti o se ha ancora numerosi dubbi . Soprattutto se si avvicina la data di una prova, come un compito in classe, potrebbe essere necessario aumentare il numero delle lezioni, anche se l’ideale è che queste siano distribuite in modo regolare nel tempo. Inutile concentrare lo studio in un giorno o due, perché servono tempo e costanza per assimilare bene le nozioni. In più, per rendere le ripetizioni online vantaggiose, sarà opportuno prendere appunti durante le spiegazioni, ma anche seguire con attenzione il tutor. Se invece si ascolta in modo passivo e non si è concentrati, sarà più difficile conseguire buoni risultati. Per ottenere progressi, occorre, quindi, che vi sia anche impegno da parte dello studente. La lezione va fatta fruttare il più possibile, dimostrandosi proattivi e cercando di interiorizzare e rielaborare il più possibile i concetti spiegati dall’insegnante.