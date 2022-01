Ad Agropoli in scena “Polvere di stelle, emozioni in musica”

Giovedì 13 Gennaio alle ore 20:45, nella splendida cornice del CineTeatro Eduardo De Filippo di Agropoli, andrà in scena “Polvere di Stelle (Emozioni in Musica)”, uno spettacolo che vede protagonista la grande Musica d’Autore con Enzo Gragnaniello, Michele Pecora e Paolo Vallesi introdotti dal mitico Dario Salvatori.

Michele Pecora, anche direttore artistico dell’evento, ci annuncia la serata con queste parole: “La Musica è gioia ed emozione, due elementi fondamentali di cui nutrire l’anima sempre… e soprattutto in apertura di un nuovo anno, in un momento come questo, in cui c’è bisogno di speranza e di continuità.

Sul palco, Dario Salvatori, giornalista, scrittore, critico musicale, conduttore radiofonico oltre che responsabile artistico del patrimonio sonoro della Rai, creatore del Dizionario della Canzone.

Dario ci guiderà in questo entusiasmante viaggio musicale con la bravissima e poliedrica Melissa Di Matteo. Enzo Gragnaniello, un cantautore intenso e sincero, voce inconfondibile e una musica senza frontiere. Le sue collaborazioni con Murolo, Mia Martini, hanno dato vita a tante perle come Ccu Mmè e Donna.

Paolo Vallesi, amico e cantautore eccezionale, non poteva mancare in una serata dedicata a raccontare La forza della vita e i sentimenti più puri che ci legano alle canzoni. Canteremo brani bellissimi che arrivano dritto al cuore…”. E tante altre sorprese per trascorrere, in tutta sicurezza, una serata imperdibile.

Per info e biglietti: 339 53 33 807 – 331 33 47 509