Cilento: boom di ascolti per la puntata di “Linea Verde”, più di 3mln di telespettatori

CILENTO. Grande successo per “Linea Verde”, programma di punta della prima rete Rai. La puntata, interamente dedicata al Cilento, ha registrato 3.449.000 di telespettatori con uno share pari a 20,69%.

Le telecamere della Rai, sono approdate nel territorio cilentano, per scoprire i segreti legati alla Dieta Mediterranea “patrimonio immateriale dell’umanità” che proprio nel Cilento ha una delle sue case.

Le prime tappe

La prima delle due puntate, ha visto al centro dell’attenzione, Cannalonga, Casal Velino, Capaccio Paestum, Omignano, Vallo della Lucania, Pertosa, Pollica e Prignano.

I conduttori, Beppe Convertini e Peppone, hanno raccontato le storie di agricoltori, allevatori e artigiani del posto, oltre che alle eccellenze enogastronomiche presenti sul territorio.

Come, ad esempio il Fico bianco DOP di Prignano; passione ed esperienza, si fondono per dare vita ad un prodotto che ha il primato in tutto il mondo e ancora, il cacioricotta di Casal Velino insieme alla soppressata, alle erbe aromatiche coltivate a Paestum e agli artigiani che mantengono in vita antiche tradizioni come il “cestaio” e lo “scalpellino- scultore” di Omignano.

A Pollica, poi, il conduttore ha incontrato la signora Delia che è stata la governante, per oltre 40 anni, dei coniugi Ancel e Margaret Keys, coloro che hanno coniato il nome di Dieta Mediterranea, studiando il legame tra stile di vita, longevità e cibo.

Il Cilento è uno dei territori italiani con più centenari e da decenni attira l’attenzione di studiosi di tutto il mondo; sin dall’antichità la città di Elea- Velia, era rinomata per la sua “scuola” filosofica e medica e ancora oggi possiede una grande ricchezza.

La puntata è terminata con una grande festa a Cannalonga per i 100 anni di nonna Maria, che è la testimonianza vivente, di come si possa vivere bene nel Cilento, trascorrendo una vita tranquilla e mangiando cibi genuini.

“Il segreto della longevità è la genuinità della vita ma anche la felicità; dare giorni alla vita ma anche vita ai giorni”– così come ha affermato Peppone.

Quali saranno le altre tappe che esploreranno le telecamere Rai? Appuntamento con la seconda puntata, Domenica 16 Gennaio dalle ore 12,20 su Raiuno con “Linea Verde”.

Per rivedere la puntata (clicca qui)