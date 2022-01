Campania, presidenti consiglio d’Istituto: no alla Dad

“È necessario evitare la chiusura indiscriminata delle scuole nei comuni della regione

Campania”. Il Coordinamento dei presidenti dei consigli d’Istituto della Campania, con una lettera ha

chiesto l’intervento del Governo e dei Prefetti, in ambito locale, per il rispetto delle Normative

Nazionali sulla riapertura e conduzione delle scuole campane.

“In questi anni – dichiara il portavoce del coordinamento Almerico Ippoliti – abbiamo sempre

sostenuto la necessità di mantenere aperte ed in presenza le scuole del primo ciclo e di

assicurare una parte della didattica in presenza anche per le secondarie di secondo grado,

esattamente come avveniva nelle altre regioni d’Italia ed in gran parte degli altri Paesi della

UE. Il nostro slogan è stato sempre, fin dai primi giorni della costituzione, che le scuole

debbano essere le ultime ad essere chiuse e le prime a riaprire”.

Nella lettera inoltrata al premier Draghi, al presidente della Repubblica Mattarella, al ministro

Bianchi e ai Prefetti della regione Campania, viene illustrata la situazione che si è venuta a

creare con la recente ordinanza del Governatore De Luca, e di molti sindaci campani, che

va contro le disposizioni del governo in materia scolastica.

“Il comparto della scuola campana – si legge nella missiva – non può essere destinatario di

misure regionali volte a chiudere e/o a sospendere le attività didattiche in presenza, a

dispetto delle decisioni assunte dal Governo applicabili su tutto il territorio nazionale, salvo

casi eccezionali non ricorrenti allo stato attuale”.