Albanella: rinvenuto cadavere in un terreno

ALBANELLA. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questo pomeriggio in via Vallone del Borgo, in un uliveto sito a ridosso della Sp11. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Agropoli, agli ordini del cap. Fabiola Garello, e i sanitari del 118.

Ad allertare i soccorsi un passante che ha notato il cadavere. Presenti anche gli uomini della Scientifica per i rilievi del caso.

Non si esclude che il corpo possa essere quello di Giuseppe Gaudiano, 51enne di Albanella, scomparso dal 12 dicembre scorso. L’uomo era stato visto per l’ultima volta nella piazza principale del paese salernitano, senza avere con sé il cellulare. Da Edimburgo la sorella aveva dichiarato in diretta a ‘Chi l’ha visto?’di temere per la sua vita. Ma vane erano state le ricerche, per giorni, di vigili del fuoco e forze dell’ordine.