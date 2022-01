Agropoli: superiori restano aperte. Coppola: “dobbiamo essere resilienti”

AGROPOLI. Gli istituti superiori restano aperti; tutte le altre scuole, invece, seguiranno le disposizioni della regione Campania, almeno fino a quando non ci saranno interventi dell’autorità giudiziaria o del governo. È questa la linea del sindaco Adamo Coppola che ieri, prima di confermare la propria decisione, ha informato il Prefetto di Salerno e condiviso la scelta con l’Asl Salerno e i dirigenti scolastici, anche loro convinti che non vi siano le condizioni per chiudere gli istituti superiori.

«Nel fine settimana ho sentito l’Asl e i dirigenti e ho appurato che la situazione delle scuole superiori è sotto controllo, e almeno in questo momento non ci sono le condizioni per chiuderle», ha spiegato il sindaco Coppola.

«Se nei prossimi giorni dovessimo renderci conto che ci sono dei problemi e che i protocolli non possono essere rispettati, ci attiveremo immediatamente L’obiettivo – prosegue il primo cittadino – è avere una scuola non solo sicura, ma anche efficiente. Qualora con il prosieguo dell’anno scolastico dovesse accadere che le lezioni non possano essere portate avanti nel migliore dei modi a causa di un disequilibrio tra studenti in presenza e dad fermeremo tutto».

Il sindaco di Agropoli è sicuro della linea da seguire: «Oggi è importante essere resilienti, sapersi adattare ai momenti difficili per poterli superare. La soluzione a questa difficile situazione non può essere sempre quella di fermarsi, ma è necessario evolversi, ad esempio usando la mascherina. Questa è l’indicazione che cercheremo di seguire, salvo che la situazione non necessiti di una scelta diversa».