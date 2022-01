L’Almanacco del 9 Gennaio 2022

Almanacco del 9 Gennaio 2022:

Santi del giorno: San Marcellino di Ancona (Vescovo)

San Vitale (Martire durante le persecuzioni di Decio)

Sant’Eustrazio (Abate)

Etimologia: Vitale, si tratta di un nome di origine latina. Proviene da Vitalis e assume il significato evidente di “vitale, vigoroso, forte”.

Proverbio del giorno:

Annata nevaia, annata frumentaia.

Aforisma del giorno:

Nessuna confessione religiosa ha tanto peccato per abuso di espressioni metafisiche quanto la matematica. (Ludwig Joseph Wittgenstein)

Accadde Oggi:

2007 – Steve Jobs presenta l’iPhone: “Con questo prodotto rivoluzionario abbiamo fatto un salto in avanti di almeno 5 anni rispetto alla concorrenza: abbiamo reinventato il telefono”. Steve Jobs adopera toni trionfalistici nel presentare al pubblico l’iPhone, l’ultima sfida targata Apple. Comincia da qui una grande rivoluzione nel modo di utilizzare il cellulare.

Sei nato oggi? I nati il 9 gennaio sono individui tenaci e instancabili, estremamente ambiziosi, non solo per sé stessi ma anche per i propri familiari; vogliono arrivare in vetta ed essere i migliori e riescono a impiegare tutte o gran parte delle loro forze, anno dopo anno, al fine di raggiungere tale scopo. Tuttavia, i nati in questo giorno sono anche capaci di commettere gravi errori e fare calcoli completamente sbagliati, cosicché la loro vita è costellata da sconfitte, perdite e problemi di ogni genere. Non reagiscono molto bene quando qualcuno cerca di ostacolare le attività che svolgono e in questi frangenti può emergere un lato alquanto spietato della loro personalità. Spesso vedono le cose o tutte bianche o tutte nere.

Celebrità nate in questo giorno:

1928 – Domenico Modugno: È considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise.

1936 – Dan Peterson: Nato a Evanston (Illinois, USA), è un ex allenatore di pallacanestro, ma anche giornalista e telecronista sportivo.

1978 – Gennaro Gattuso: Nato a Corigliano Calabro (in provincia di Cosenza), è un ex calciatore, ora allenatore.

Scomparsi oggi:

1878 – Vittorio Emanuele II: Principale artefice dell’impresa unitaria iniziata dal padre, fu il primo Re dell’Italia unita e il sovrano della dinastia sabauda più celebrato dalle cronache storiche.

2004 – Norberto Bobbio: Torinese doc, è stato una delle menti più illuminate dell’Italia novecentesca.