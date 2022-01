Castellabate, vaccinati 570 cittadini nell’open day

570 sono state le persone vaccinate in data odierna presso il Centro Vaccinale durante l’Open day programmato per oggi.

Grande risultato visto che l’open day si è aperto alle 09:00 e si è concluso alle ore 15:00 circa.

Grande è stato lo sforzo e l’impegno profuso da tutti gli operatori coinvolti, medici, operatori dell’Asl, protezione civile e personale del Comune di Castellabate, per poter somministrare tutte le dosi a disposizione.

L’obiettivo da raggiungere era vaccinare quante più persone possibili perché il vaccino è un diritto di tutti.

“Mi sento di ringraziare, anche a nome dell’amministrazione di cui sono guida, tutti gli operatori che in modo egregio ed efficiente hanno svolto il loro lavoro impegnandosi al massimo. A loro va il nostro plauso più grande. Siamo riusciti a raggiungere un grandissimo risultato oggi, 600 dosi in meno di 6 ore. Questi successi non possono che nascere dalla sinergia e unione di tutto il personale in servizio con il Comune che si è occupato della parte organizzativa.

Ricordo intanto che mercoledì prossimo le vaccinazioni riprenderanno su convocazione da parte dell’Asl e domenica prossima ci sarà un altro open day. Dobbiamo continuare a vaccinarci e ad aver cura di noi e di chi ci sta intorno!”, afferma il Sindaco Marco Rizzo.