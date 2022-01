Caselle in Pittari: chiesta la riperimetrazione delle “Zone D” del Parco

CASELLE IN PITTARI. Continua a crescere il numero di comuni che chiedono la riperimetrazione delle “Zone D” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

L’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Giampiero Nuzzo, intende unirsi alla proposta per la riperimetrazione, avanzando un’osservazione, anche in linea con il nuovo strumento urbanistico comunale P.U.C. di prossima adozione.

Il Parco Nazionale già ne mesi scorsi, aveva previsto una riperimetrazione delle zone D del Parco, chiedendo ai comuni di presentare delle osservazioni. Lo hanno già fatto diversi centri, soprattutto dell’interno. L’ipotesi è quella di adottare una diversa perimetrazione nell’ambito della zona D, creando quattro sottozone corrispondenti a centro storico, zona urbanizzate, attività produttive e zone turistiche.

Molti ambiti territoriali, risultano esclusi dalla proposta, con gravi ripercussioni per le attività economiche attuali e per quelle future nel territorio comunale di Caselle in Pittari.

“Per questo motivo, si rende necessario valorizzare– fanno notare da palazzo di città– le aree limitrofe alla Statale 517 VAR che si prestano, per la loro ubicazione, ad una trasformazione di tipo economico/ produttivo rispetto al rimanente territorio comunale da preservare, per il suo potenziale naturalistico, ambientale e paesaggistico”.