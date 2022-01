Scuole superiori chiuse a Vallo e Sapri

Adesso è ufficiale: anche le Scuole Superiori a Sapri non riprenderanno in presenza lunedì 10 gennaio. Lo stabilisce l’ordinanza n. 100 che questa mattina ha firmato Antonio Gentile – Sindaco di Sapri.

“Troppi casi a Sapri e in tutto il comprensorio, scuola vuol dire anche trasporti: non solo sono d’accordo con il governatore De Luca per la sua ordinanza, ma ritengo opportuno che le stesse misure debbano essere utilizzate per le scuole superiori”, ha detto ieri Gentile, subito dopo la live del Governatore della Campania che annunciava il provvedimento, fortemente contestato dal Governo Centrale (che potrebbe impugnarlo).

Stessa decisione a Vallo della Lucania. Il sindaco Antonio Sansone ha emesso un’ordinanza con la quale annuncia la chiusura, nel territorio comunale di competenza, anche delle scuole superiori oltre che di quelle elementari e medie. E’ prevista «la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole Superiori di Secondo Grado aventi sede sul territorio del Comune di Sapri, per i giorni dal 10 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022– riapertura finalizzata a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19».