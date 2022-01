Scuole chiuse in Campania: c’è il ricorso al Tar

In attesa del ricorso annunciato dal governo per la chiusura delle scuole in Campania e il ritorno alla didattica distanza, la regione incassa il primo ricorso.

A presentarlo sono stati dei genitori che chiedono fortemente che si ritorni in aula già il prossimo 10 gennaio. La regione Campania già nei mesi scorsi perse un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo proprio per la sospensione delle attività in presenza.

Il Tar Campania ha chiesto i documenti che confermino la gravità della situazione sanitaria a giustificazione del provvedimento di chiusura.