Cinema: la programmazione nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Per tutti gli amanti del cinema, proponiamo i film che verranno proiettati nelle sale cinematografiche in questi giorni. È obbligatorio presentare all’ingresso il Green pass e indossare la mascherina FFP2.

Ecco i film in proiezione:

Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli

Fino al 9 Gennaio 2022 ore 17:00- 18:45

ME CONTRO TE- PERSI NEL TEMPO

É un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercheranno di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, daranno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto però e la magia catapulterà tutti in luoghi ed epoche lontane… persi nel tempo! In questo magico viaggio i Me Contro Te scopriranno di avere dei nuovi amici e conosceranno una nuova, agguerritissima nemica. Una fantastica ed emozionante avventura al cinema per Luì e Sofì, piena di sorprese e con tanto divertimento per i loro piccoli fan e tutte le famiglie.

Fino al 9 Gennaio 2022- unico spettacolo 20:30

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

L’identità dell’Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l’Uomo Ragno.

Cine-teatro la Provvidenza Vallo della Lucania

Dall’8 al 9 Gennaio 2022 ore 17:00- 19:15- 21:30

DIABOLIK

Clerville, anni Sessanta. La città è terrorizzata da un ladro tanto spietato quanto inafferrabile. Nessuno conosce la sua identità e il suo viso, di lui si conosce solo il soprannome Diabolik e l’unica certezza è che chiunque abbia a che fare con lui muore. All’insaputa di tutti Diabolik vive sotto l’identità di Walter Dorian in una elegante villa in compagnia della sua fidanzata Elisabeth Gay, totalmente ignara della sua doppia vita e che lo crede spesso assente per imprecisati “motivi di affari”.

Un giorno in città arriva la bella e ricca Lady Eva Kant, portando con sé un prezioso gioiello, il Diamante Rosa, su cui Diabolik mette presto gli occhi. Mentre Lady Kant alloggia nel miglior albergo della città Diabolik decide di tentare il colpo. Uccide e si sostituisce al cameriere che il direttore aveva messo al suo servizio e riesce a introdursi nella sua suite, proprio mentre apre la cassaforte viene colto sul fatto da Lady Kant, e dopo averle puntato un coltello al collo la donna, per nulla terrorizzata, lo informa che il diamante è falso.