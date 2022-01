De Luca: in Campania non riaprono elementari e medie

“E’ irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza”. Così il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in diretta Facebook.

Già alcuni sindaci avevano adottato apposite ordinanze per disporre la chiusura delle scuole, altri le avrebbero fatte nell’arco delle prossime ore.

De Luca ha messo fine alla questione annunciando che sono in corso le ultime valutazioni per rimandare il rientro in classe a febbraio. Intanto la Campania sarà zona bianca anche la prossima settimana.